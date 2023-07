Barça : les premiers mots d’Iñigo Martinez

La suite après cette publicité

Après cinq ans de bons et loyaux services rendus à l’Athletic Bilbao, Iñigo Martinez va donner un nouvel élan à sa carrière. En effet, le défenseur central âgé de 32 ans évoluera jusqu’à nouvel ordre sous les couleurs du FC Barcelone. Libre de s’engager où il le souhaitait, le Basque qui comptabilise 177 apparitions au total avec les Zuri-gorriak, est désormais lié aux Blaugranas jusqu’en juin 2025. Pour sa première devant la presse, l’international espagnol (20 sélections, 1 but) a souligné l’accueil chaleureux qu’il a reçu par ses nouveaux coéquipiers.

«J’ai été très bien traité dès le premier instant. J’ai vu que mes coéquipiers sont des gens merveilleux. Des gens qui veulent m’aider. Je suis heureux de faire partie de cette grande famille. Ceux qui m’ont suivi dans ma carrière savent ce que je peux apporter. Je mettrais en avant ma nature compétitive, qui peut beaucoup aider l’équipe. Je suis ici pour travailler aussi dur que n’importe qui et pour gagner autant de titres que possible. Ce grand club le mérite et les fans le veulent tellement», a déclaré l’ancien rempart de la Real Sociedad, des propos rapportés par Sport. Dans la foulée, Iñigo Martinez a révélé sobrement les mots échangés avec Xavi en marge de sa signature au Barça. «J’ai discuté avec l’entraîneur. Il m’a donné toute la confiance dont j’ai besoin pour rester calme. Tout va bien se passer, il est prêt à m’aider. A partir de là, il n’y a plus grand-chose à dire, ça reste entre nous. Xavi a toujours voulu que je vienne ici, dès mon arrivée. Un joueur apprécie cela», a-t-il fini par conclure.

