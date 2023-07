Le FC Barcelone s’offre sa deuxième recrue de l’été avec Iñigo Martínez !

La suite après cette publicité

Sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone n’a concédé que 20 buts en 38 matches. Un sacré tour de force pour les Catalans dont le secteur défensif a été plutôt en vue. Cela reste néanmoins à pondérer puisque dans les autres compétitions, la défense des Blaugranas a été davantage fautive. Avec 7 buts concédés en 5 matches de Copa del Rey, 3 buts en 2 matches de Supercoupe d’Espagne, 4 buts en 2 matches de Ligue Europa et 12 buts en 6 matches de Ligue des Champions, le bilan est tout de suite moins reluisant. C’est donc pour cela que le FC Barcelone voulait renforcer sa défense.

Voulant apporter un joueur référencé sur le sol espagnol et pas forcément aidé par ses finances, le club catalan a décidé de miser sur un joueur libre. Ainsi, la piste Iñigo Martínez a semblé toute naturelle. International espagnol (20 capes, 1 but) et âgé de 32 ans, le défenseur central gaucher a une belle expérience en Liga. Joueur de la Real Sociedad entre 2011 et 2018, il portait la tunique de l’Athletic Club entre 2018 et 2023. Cinq belles saisons avec Bilbao où il n’a finalement pas prolongé son bail.

À lire

Le Real Madrid surprend le Barça et l’Espagne sur un gros dossier mercato, le Bayern toujours confiant pour Harry Kane

Expérimenté en Liga, moins en dehors

Avec pas moins de 357 rencontres de Liga à son actif (22 buts et 7 offrandes), Iñigo Martínez saura apporter sa pierre à l’édifice et ainsi apporter une plus grande concurrence à ce poste. Le Basque compte néanmoins une expérience européenne plus réduite avec seulement 7 matches de Ligue des Champions et 7 matches de Ligue Europa à son actif. Bien qu’appelé en sélection assez régulièrement depuis 2013 et alors qu’il était présent au rassemblement de mars (pas celui de juin), il n’a également pas disputé le moindre tournoi international avec l’Espagne.

La suite après cette publicité

Satisfait de garnir ses rangs avec Iñigo Martínez, le FC Barcelone n’a pas manqué d’annoncer la nouvelle via un communiqué. « Le FC Barcelone et Íñigo Martínez ont trouvé un accord concernant l’arrivée du défenseur, alors que son contrat avec l’Athletic Club vient de se terminer. Le défenseur signe avec le club catalan jusqu’au 30 juin 2025. Sa clause libératoire s’élève à 400 millions d’euros.» Un joli renfort pour Xavi !