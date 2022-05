La réaction de Riyad Mahrez après le titre de Manchester City

La suite après cette publicité

Manchester City a été sacré champion d'Angleterre hier en début de soirée après un incroyable retournement de situation, similaire à ce que les Citizens avaient subi en Ligue des Champions face au Real Madrid il y a quelques semaines. Remportant son quatrième titre de champion en Premier League, l'international algérien Riyad Mahrez apparaissait très fier de son équipe et avait un petit mot pour les rivaux de Liverpool.

«C'est la force des grands. On méritait d'aller en finale de la Ligue des champions, mais c'est le football. Là où on voit qu'on est une très, très grande équipe, c'est qu'on ne s'est pas écroulés ensuite. Et là, contre Villa, on est menés 0-2, on revient et on gagne ! À Liverpool, je sais qu'ils nous détestent, mais ils nous tirent vers le haut et on les tire vers le haut. Et on sera encore présents l'année prochaine.»