FC Barcelone : ça coince pour la prolongation de Raphinha

Le FC Barcelone souhaite prolonger Raphinha, sous contrat jusqu’en 2027, mais les négociations patinent. D’après Sport, les discussions entre le club blaugrana et l’ailier brésilien s’étendent à cause de deux points de discorde majeurs : la durée et le salaire.

Le Barça propose une prolongation d’un an avec une option pour une année supplémentaire, quand Raphinha, auteur de la meilleure saison de sa carrière, réclame deux années. Sur le plan financier aussi, l’international auriverde n’est pas satisfait. Ses agents demandent un effort salarial supplémentaire pour entériner l’accord. Si les deux camps s’entendent sur une clause libératoire autour de 80 millions d’euros, les risques de voir la situation traîner sont réels, malgré la volonté d’Hansi Flick de conserver son joueur, courtisé par l’Arabie saoudite.