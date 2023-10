SPL : avec deux buts refusés pour Karim Benzema, Al-Ittihad s’incline contre Al-Ahli

La suite après cette publicité

Choc au sommet en Arabie saoudite ! Ce vendredi, l’Al-Ittihad de Karim Benzema a reçu l’Al-Ahli de Riyad Mahrez dans un duel entre deux des quatre mastodontes de Saudi Pro League. Pourtant, depuis le début de saison, locaux et visiteurs n’occupent pas la place qu’il voudrait. En effet, alors que les coéquipiers de N’Golo Kanté avaient l’opportunité de grimper de la quatrième à la première place en cas de victoire ce soir, les partenaires de jeu de Franck Kessié pouvaient, en cas de gros coup, revenir à hauteur de leurs adversaires du soir.

Et après un début de rencontre engagé, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. Pourtant, le rythme s’est rapidement calmé à cause de la chaleur étouffante qui régnait dans le stade Roi-Abdallah de Djeddah. Ayant la mainmise sur la possession, Al-Ahli a alors ouvert le score grâce à une superbe inspiration de Franck Kessié peu après la demi-heure de jeu (0-1, 31e). Sonnés, les joueurs de Nuno Espirito Santo ont cherché à égaliser avant la mi-temps mais ils se sont finalement heurtés à la défense adverse.

Au retour des vestiaires, le rapport de force est resté le même. Reculant de plus en plus, le promu Al-Ahli s’est livré aux vagues offensives du champion saoudien en titre. C’est alors que le show Edouard Mendy a pris place. Dernier rempart des joueurs en vert, l’ancien gardien de Chelsea a écœuré Romarinho qui a été parfaitement servi par Karim Benzema (53e). Quelques minutes plus tard, le gardien sénégalais s’est également interposé au devant de Muhannad Al Shanqiti (57e).

Et même quand l’ancien portier du Stade Rennais a été battu par Karim Benzema, l’arbitre a décidé de refuser le but pour une faute de Coronado au début de l’action (72e). Cherchant la solution par tous les moyens, les locaux n’ont pas réussi à trouver la faille et KB9 a même vu un deuxième but lui être refusé dans les ultimes instants du temps additionnel pour une position de hors-jeu qui ne souffrait d’aucune contestation (90+12e). Avec cette défaite frustrante, Al-Ittihad reste quatrième et voit son adversaire du soir revenir à hauteur.