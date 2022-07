Mercato : l'OM attend encore du monde

Ce vendredi soir, au Riverside Stadium de Middlesbrough, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur le score de deux buts à zéro et cela sous les yeux de Frank McCourt. Si on répète, dans l'état-major du club phocéen, qu'on ne voit pas encore vraiment l'idée de jeu - et que c'est normal - de Tudor et qu'il est surtout important d'être présent pour la réception de Reims, lors de la première journée de Ligue 1, on se dit aussi qu'il manque peut-être quelques éléments.

Pour commencer, même si quelques recrues ont déjà pointé le bout de leur nez (Gigot, Mbemba, Touré, Luis Suarez, Blanco et Clauss), le remplaçant de Boubacar Kamara n'a pas encore été acheté. Il se murmure, de plus en plus, que les Phocéens ont jeté leur dévolu sur Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l'AS Roma n'est toutefois pas encore Olympien alors que la préparation sera terminée d'ici une petite dizaine de jours avec la réception, à l'Orange Vélodrome, de l'AC Milan.

Bamba Dieng poussé vers la sortie ?

Mais l'ancien Canari n'est pas le seul attendu. Darko Lazovic, le piston gauche de l'Hellas Vérone, ex-club de Tudor, est aussi pressenti pour revêtir la tunique marseillaise. De sources proches du club marseillais, on annonce que l'accord n'est pas encore trouvé, mais le technicien croate, lui, sait que le club travaille sur ce dossier : « nous allons voir pour Lazovic. Ces jours, le club travaille dessus ».

Enfin, ce vendredi matin, nous vous révélions qu'Alassane Pléa était dans le viseur de Pablo Longoria, le président de l'OM. Une certaine incongruité quand on s'aperçoit que le secteur est pas mal embouteillé (Milik, Bakambu, Suarez et Bamba Dieng). Improbable de voir l'ancien Niçois débarquer sans le départ d'au moins un des joueurs susmentionnés. Justement, ce vendredi, à Boro, le Sénégalais n'est pas entré en jeu contrairement aux trois autres qui ont eu des minutes. Même l'ancien de Granada, tout juste débarqué en Provence. De là à penser que l'ancien pensionnaire de Diambars, pisté par Fribourg, est relégué à la quatrième place dans la hiérarchie et un peu poussé vers la sortie, il n'y a qu'un pas. Mais de son côté, le buteur n'a pas du tout l'intention de quitter la Canebière...