AC Milan - PSG : les compositions officielles

Début de la phase retour des matchs de poules de la Ligue des Champions ce mardi soir avec le PSG qui se déplace à San Siro pour affronter l’AC Milan (suivez la rencontre en direct sur FM). Depuis la défaite contre Newcastle en Angleterre, Luis Enrique et le PSG se sont bien remis et semblent avoir trouvé la bonne formule avec un Lee Kang-In qui prend de plus en plus de poids dans cette équipe dans son rôle hybride de milieu central-gauche. Depuis le revers à Saint James Park, les Parisiens sont sur 5 succès de rang toutes compétitions confondues et 3 buts marqués à chaque fois pour 3 clean sheets dont notamment la victoire 3-0 contre l’AC Milan au Parc des Princes il y a deux semaines. Les Milanais pourraient voir leurs chances de qualification au second tour maigrir en cas de défaite ce mardi soir. Les hommes de Pioli ne comptent que 2 points et sont derniers de la poule. Ils restent aussi sur 4 matchs de suite sans victoire TCC dont le match nul 2-2 à Naples après avoir mené 2-0 à la mi-temps.

Luis Enrique aligne un onze désormais assez classique avec Donnarumma dans les buts qui va recevoir un accueil particulier de la part de San Siro ce soir. Seul changement, Vitinha remplace Lee Kang-In au milieu avec le duo Zaïre-Emery-Ugarte. Le trio français sera aligné en attaque, Mbappé et Kolo Muani devant, Dembélé à droite. Les Milanais seront dans leur habituel 4-3-3, Calabria le capitaine sera latéral droit avec Thiaw et Tomori en défense centrale, Théo Hernandez sera bien là à gauche. Reijnders en 6 avec Loftus-Cheek et Musah à ses côtés. Le trio Pulisic-Giroud-Leão toujours présent devant.

Les compositions d’équipes :

AC Milan : Maignan - Calabria (cap.), Thiaw, Tomori, Hernandez - Musah, Reijnders, Loftus-Cheek - Pulisic, Giroud, Leão.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

