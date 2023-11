JT Foot Mercato : le Bayern Munich va tout casser sur le mercato

Le mercato fou du Bayern

Le Bayern Munich s’attend à faire beaucoup de changements dans son effectif dès janvier. Alphonso Davies est proche de rejoindre le Real Madrid comme annoncé par beaucoup de médias européens. Du coup, son remplaçant a déjà été trouvé. À en croire les informations du journal munichois Abendzeitung, le Bayern va mettre le paquet pour s’offrir Alejandro Grimaldo. Lié avec Leverkusen jusqu’en 2027, on estime son transfert à plus de 25M€. Les dirigeants bavarois regardent surtout en Premier League pour se renforcer. Sky Germany évoque un intérêt pour Takehiro Tomiyasu. Mais même si le Japonais n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Mikel Arteta, Arsenal ne semble pas avoir l’intention de s’en séparer et l’aurait fait savoir à son homologue allemand. En ce qui concerne Raphaël Varane, annoncé du côté du Bayern, la rumeur serait infondée d’après Bild qui assure qu’en Bavière, on va privilégier des jeunes plutôt qu’un homme qui a déjà atteint le sommet de sa carrière. En parlant de pépites, les allemands ont fait une belle shortlist de cracks à recruter en janvier. Le jeune prodige allemand de 17 ans, Assan Ouedraogo, a tapé dans l’œil du Rekordmeister. Le club est passé à l’attaque pour le milieu de Schalke 04 d’après Sky Sport Germany. Le Bayern Munich serait également sur les traces de Mats Wieffer, qui brille avec Feyenoord. Bien évidemment, le champion d’Allemagne compte bien se mêler à la lutte pour le phénomène Florian Wirtz. Mais pour cette pépite, il faudra au moins débourser 100M€. Le début d’année 2024 sera aussi marqué par une vague de prolongations en Bavière. Par exemple, d’après les informations de Sky Sports, le Bayern et Ulreich se sont mis d’accord sur une prolongation de son bail jusqu’en 2025.

Gattuso sur le départ

Un club veut déjà chiper Gennaro Gattuso à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec une année supplémentaire en option, le technicien italien est encore loin de s’inscrire dans la durée si ses résultats marseillais ne s’améliorent pas. Après huit matchs, Gattuso affiche un bilan comptable de trois victoires, autant de défaites et deux nuls. Mais le journal italien Tuttosport nous apprend dans son édition du jour que le Torino pense déjà à récupérer le Transalpin. Après deux ans passés à l’étranger, Gattuso pourrait faire son grand retour en Serie A.

Les officiels du jour

À 19 ans, le jeune milieu de terrain de Strasbourg, Habib Diarra, était très courtisé, mais ça va être un peu plus difficile de le faire quitter l’Alsace maintenant. En effet, le Racing vient de prolonger son contrat d’une année. «Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié au Racing Club de Strasbourg Alsace jusqu’en juin 2028», indique le club sur son site internet. Et une page de l’histoire de l’équipe d’Argentine va se tourner l’été prochain. À 35 ans et après avoir remporté la Copa América en 2021 et la Coupe du Monde en 2022, Angel Di Maria a officiellement confirmé que la Copa América 2024, organisée aux États-Unis, sera son dernier tournoi sous les couleurs albicelestes avant sa retraite internationale.