Une rencontre vire au drame en Guinée

Catastrophe absolue en Guinée. Un match de football dans la ville guinéenne de N’zérékoré a été le théâtre d’une scène de chaos complètement dingue. À l’occasion de la finale du tournoi de soutien à la junte, plusieurs décisions arbitrales ont provoqué la colère des supporters présents sur place et des heurts ont éclaté. Des scènes d’une violence sans nom, ayant provoqué la mort d’au moins dix personnes, dont plusieurs enfants, selon des sources locales.

Ce qui n’était qu’un simple match de football a viré au drame le plus total. Des jets de pierres ont commencé et les forces de l’ordre sur place ont répondu avec l’utilisation de gaz lacrymogènes pour permettre aux officiels de se retirer. Une décision qui n’a fait que renforcer la colère de certains présents sur place qui ont bloqué les portes de sortie du stade. Plusieurs personnes seraient mortes à cause du gaz lacrymogène, d’autres ont trouvé la mort ou se sont blessées en tentant d’escalader les murs. Des cas de viol ont été également signalés.