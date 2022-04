L'immense joie d'Eduardo Camavinga après la qualification du Real Madrid

Ce mardi soir de Ligue des Champions a offert une nouvelle nuit de folie au Santiago Bernabéu. Les Madrilènes, menés 3 buts à 0 après leur succès (1-3) à Stamford Bridge la semaine passée, ont su inverser la tendance et se qualifier au bout de la prolongation (2-3). Premier remplaçant appelé à entrer sur le terrain par Carlo Ancelotti (73e), Eduardo Camavinga, qui a réalisé 45 très bonnes minutes, est revenu en fin de match pour L'Equipe sur le sentiment du groupe après ce nouvel exploit : «on s'est fait peur jusqu'à la fin, on a encaissé des buts, mais le plus important, c'est d'avoir répondu. On est content de l'avoir fait et d'aller en demi-finales».

Selon le jeune milieu français cette qualification n'est pas un exploit, simplement la marque d'un grand club : «ce n'est pas un miracle parce que contre Paris aussi, les gens nous croyaient morts mais on a su remonter la pente. Ce soir (mardi), même chose, on a encaissé deux buts, trois buts, on a su revenir. « Hasta el final » comme on dit ici ( « Jusqu'au bout ») et on est content d'avoir réussi aujourd'hui. On prend tout ce qu'il y a à prendre, c'est un truc de fou, on est contents de la qualification, on va se concentrer sur nous et après on a encore des matches de championnat avant de se concentrer sur la demi-finale.» Les Merengues connaîtront leur futur adversaire ce mercredi soir, à l'issue du match retour entre Manchester City et l'Atlético de Madrid.