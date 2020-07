Tottenham : l'énorme promesse de José Mourinho

Arrivé à Tottenham à la fin du mois de novembre pour une nouvelle aventure dans le championnat anglais, le Special One n'a pas encore totalement réussi à imposer sa patte chez les Spurs. Si les Londoniens partaient de loin en raison des mauvais résultats obtenus en première partie de saison, ils ont déjà dit adieu à la Ligue des Champions, puisque Leicester a dix points d'avance à quatre journées de la fin.

L'équipe dirigée par le Mou peut cependant encore accrocher une place pour l'Europa League, mais quoi qu'il arrive, le bilan de la saison sera décevant, avec cette élimination face au RB Leipzig en huitièmes de finale de Ligue des Champions à prendre en compte également. Pour autant, le tacticien lusitanien demande encore du temps et assure que les Spurs gagneront bientôt des titres, eux qui n'ont soulevé aucun trophée depuis cette League Cup en 2008.

« Je crois que pendant mon contrat, nous pouvons gagner des trophées »

« Combien de temps cela a-t-il pris pour Jürgen et Liverpool ? Quatre ans, quatre saisons. Acheter l'un des meilleurs gardiens de but du monde, acheter l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, etc. Je suis concentré sur mon contrat de trois ans. Je crois que pendant mon contrat, nous pouvons gagner des trophées. Si nous ne le faisons pas, mais que le club le fait dans la nouvelle ère, si je ne reste ici que trois ans, j'en serai heureux », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Goal.

« Je travaille pour le club. Je ne pense pas à moi. Je n'arrête pas de dire que mon ambition est la même, mon ADN est le même, mais je suis probablement au stade où je me regarde moins moi-même et mes titres, et je regarde plus le club. Je suis optimiste parce que je commence à travailler dès le premier jour. Parce que je crois que nous allons faire quelques changements dans notre équipe, et pour cela nous n'avons pas besoin d'un énorme investissement comme celui que le club a fait l'été dernier. Je ne peux pas croire que la saison va être aussi pleine d'épisodes négatifs que ceux que nous avons eus depuis pratiquement le premier jour. Il y a de nombreuses raisons de croire que ce sera différent », a conclu le Portugais. Espérons pour les fans de Tottenham que tout ça se réalise !