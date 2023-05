La confession de Christophe Dugarry sur l’avenir de Zinedine Zidane

Il était annoncé comme le grand favori pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Puis il a été cité comme la cible numéro 1 des dirigeants qataris du Paris Saint-Germain. Mais depuis plusieurs mois Zinedine Zidane est toujours au chômage. Le champion du monde 98 arrivera-t-il à retrouver un club deux ans après son départ du Real Madrid ? Son ami Christophe Dugarry a expliqué que ZZ n’allait pas reprendre pour reprendre. Et surtout pas en Angleterre où son nom est cité du côté de Manchester United.

La suite après cette publicité

« Il n’est pas trop difficile. Il a des critères, des envies. Il voit le football d’une certaine manière. La passion, il l’a toujours. Il a envie, c’est certain. Ses envies, il les a données. Après, il n’est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi ! Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas où il n’est pas capable de faire passer ses émotions. Son envie, parce qu’il ne parle pas la langue (l’anglais), parce que c’est important pour lui de communiquer avec ses joueurs . S’il n’entraîne pas cette année, ce sera l’année prochaine. La force d’avoir réussi comme il a fait en tant qu’entraîneur c’est de reprendre quand il souhaite et lorsqu’il aura le bon projet », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

À lire

Eibar : Luca Zidane ouvre la porte à la Ligue 1