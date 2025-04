Wayne Rooney milite pour un retour de Marcus Rashford à Manchester United

Auteur d’une prestation aboutie face au PSG mardi soir, Marcus Rashford a rappelé qu’il n’avait rien perdu de son talent. Prêté par Manchester United à Aston Villa en janvier, l’attaquant de 27 ans a signé une passe décisive décisive pour Ezri Konsa sur le troisième but de son équipe, dans une rencontre sous haute pression à l’issue de laquelle les Vilains n’auront finalement pas réussi à renverser la vapeur. Présent sur Amazon Prime, Wayne Rooney a salué la performance du joueur formé à Old Trafford, qu’il rêve de voir revenir dans son ancien club : « Marcus Rashford veut jouer pour Manchester United, à 100 %. C’est un gars de Manchester, un fan de Manchester United. […] Dans un monde idéal, il voudrait jouer et laisser un héritage à Manchester United. Est-ce que c’est possible, je ne sais pas, mais c’est ce que j’aimerais voir. »

La suite après cette publicité

De son côté, Unai Emery est resté plus prudent concernant l’avenir de son attaquant, même s’il n’a pas caché sa satisfaction après le match contre Paris : « il est difficile de planifier maintenant. Il se sent mieux et il a joué un match fantastique. Nous sommes très heureux. S’il est heureux, nous sommes heureux. Cela dépend des circonstances pour l’instant et des prochaines semaines. » Le sort de Rashford pourrait donc se décider à l’issue de la saison, alors que Manchester United pourrait vivre un été agité sur le plan sportif.