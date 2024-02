Bayern Munich : des joueurs étaient à Paris pour faire la fête

La vie nocturne parisienne est souvent l’objet de débats pour les joueurs du PSG. Ce week-end, ce sont des joueurs du Bayern Munich qui ont investi la capitale pour faire la fête. Jamal Musiala (qui fêtait ses 21 ans) et Alphonso Davies étaient dans le célèbre club parisien Fresh Touch dimanche soir en compagnie de rappeurs américains Kanye West, Tyga, Ty Dolla Sign et Rich the Kid. João Félix (24 ans), du FC Barcelone, et l’ancien attaquant du Bayern Joshua Zirkzee (22 ans) étaient également de la partie à la veille de la Fashion Week comme nous l’apprend Bild. Le quotidien allemand critique la présence d’Alphonso Davies.

L’arrière gauche canadien, en instance de départ vers le Real Madrid, n’est pas encore remis de blessure au genou et multiplie les sorties nocturnes. La veille de sa fête à Paris, le joueur bavarois était déjà en soirée à Munich. Le Canadien était à la soirée du rappeur Luciano, avec ses coéquipiers Serge Gnabry (28 ans) et Leon Goretzka (29 ans) jusqu’à environ quatre heures du matin…