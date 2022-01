Alavés-FC Barcelone : les compositions d'équipes

Le FC Barcelone se déplace chez un mal classé, le Deportivo Alavés, pour tenter de grimper à la 5e place et revenir à un point de l'Atlético de Madrid (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Mais les Blaugrana ne sont pas à l'aise à l'extérieur. Ils restent sur 3 nuls lors de leurs 4 derniers déplacements (9e du classement à l'extérieur).

Pour ce match, Xavi, qui est privé de huit joueurs, dont Ousmane Dembélé et Memphis Depay, opte pour un 4-3-3, avec Ferran Torres, Luuk de Jong et Abde alignés aux avant-postes. En face, Javier Calleja opte pour un 4-4-2 avec le Français Florian Lejeune en défense centrale et le duo Luis Rioja-Joselu aux avant-postes.

Les compositions d'équipes

Alavés : Pacheco - Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López - Jason, Escalante, Tomás Pina, Pere Pons - Luis Rioja, Joselu

Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araujo, Piqué, Alba - Busquets, Frenkie de Jong, Pedri - Ferran Torres, Luuk de Jong, Abde