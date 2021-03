Croatie : Luka Modrić devient le joueur le plus capé de l’histoire

Pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, la Croatie affronte Chypre, en ce moment même. À cette occasion, Luka Modrić, titulaire aujourd’hui dans l’entrejeu, est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection croate avec 135 sélections.

Avec cette nouvelle cape, il dépasse le précédent record de Darijo Srna, qui était de 134 sélections. L’ancien latéral droit du Chakhtar Donetsk avait pris sa retraite internationale en 2016 après l’Euro.

🇭🇷 Luka Modrić = Croatia's most capped player with 135 caps 👏



