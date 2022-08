OM : Valentin Rongier devrait prolonger

Valentin Rongier devrait continuer sur la Canebière ! C'est en tout cas ce que nous apprend le journal L'Équipe, selon lequel les dirigeants et les représentants du joueur seraient en discussions avancées en vue d'une prolongation. Sous contrat jusqu'en 2024, l'affaire semblerait en bonne voie, bien que le joueur ne veuille pas trop se projeter.

« Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois, donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100 %. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. [...] S'il y a une offre qui satisfait le club pour n'importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n'y a aucun départ impossible. C'est le foot, ce n'est pas déstabilisant parce qu'on le sait. Quand on est footballeur, on apprend ce métier, on sait qu'on représente une valeur marchande, et que le foot, c'est aussi du business » avait-il d'ailleurs déclaré en marge de la victoire de l'OM face à Reims, dimanche (4-1).