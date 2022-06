João Félix confirme qu’il va rester à l’Atlético de Madrid

Interviewé par Maisfutebol, l’attaquant de l'Atlético de Madrid, João Félix, a évoqué son avenir. Le Portugais de 22 ans qui est engagé avec les Colchoneros jusqu’en juin 2026, a expliqué qu’il n’envisageait pas de quitter le club de la capitale espagnole cet été et qu’il avait bien l’intention de continuer à progresser au sein de l’effectif de Diego Simeone.

« Un départ de l'Atlético n'est pas sur la table. Je vais bien et je me concentre sur l'Atlético. Je suis serein face à l'avenir. Conscient de ce que je peux faire et je suis bien avec moi-même. Je suis toujours en vacances. Je viens de commencer à m'entraîner pour préparer la pré-saison, mais je ne pense pas trop au football. Bien sûr que j'ai grandi. Quatre ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté Benfica et j'ai grandi physiquement, techniquement et mentalement. Il est normal d'évoluer. J'ai bien fait les choses pour aller de mieux en mieux », a déclaré l’international portugais (22 sélections), selon des propos rapportés par Mundo Deportivo. La saison dernière, Felix a disputé 34 matches avec l’Atlético, inscrit dix buts et délivré six passes décisives.