OL-Le Havre : Clinton Mata raconte l’arrivée de Fabio Grosso

L’Olympique Lyonnais a concédé un bien triste match nul contre Le Havre en ce dimanche soir, alors que les Gones n’ont toujours pas remporté le moindre succès depuis le début de la saison, mais ne sont plus derniers avec ce deuxième point pris. Fabio Grosso a tout juste été officialisé ce week-end pour redresser l’OL, l’Italien était présent dans les tribunes du Groupama Stadium.

Au micro de Prime Video, Clinton Mata (30 ans) a jugé le nul concédé, avant de raconter l’arrivée du nouveau coach de l’OL. «C’était mieux ce soir, on a montré un autre visage même si on n’est pas satisfait du résultat. On est dans une situation difficile, il faut sortir de cette spirale négative. Il faut repartir sur de bonnes bases, a-t-il d’abord lâché. Fabio Grosso ? C’est un coach qui rentre dans les critères footballistiques. On va continuer et apporter son expérience à lui. On ne savait pas jusqu’au dernier jour qu’il viendrait. On attend de se voir physiquement et de discuter avec lui».