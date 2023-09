Ligue 1 : malmené par Le Havre, l’OL ne gagne toujours pas

Laurent Blanc maintenant parti, il fallait absolument lancer la saison de l’OL. Devant son public du Groupama Stadium et avec la présence de son futur entraîneur, Fabio Grosso, dans les tribunes, le club rhodanien ouvrait une nouvelle page avec le trio Vulliez-Brechet-Anderson, qui espérait lancer une nouvelle dynamique face au Havre avec un trio offensif composé de Cherki, Lacazette et Nuamah. Pourtant, l’OL a eu du mal à se lancer dans la partie et montrait encore de gros signes négatifs dans la construction du jeu. Durant la première période, il n’y avait quasiment rien à retenir puisque les Rhodaniens n’auront que trop peu montré offensivement pour inquiéter une équipe havraise qui attendait patiemment la contre-attaque.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 11 5 8 3 2 0 15 7 2 Brest 10 5 1 3 1 1 7 6 3 Marseille 9 5 3 2 3 0 7 4 4 Nice 9 5 3 2 3 0 7 4 5 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6 6 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 7 Metz 8 5 -2 2 2 1 7 9 8 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6 9 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7 10 Strasbourg 7 5 -2 2 1 2 6 8 11 Le Havre 6 5 2 1 3 1 8 6 12 Lorient 6 5 0 1 3 1 7 7 13 Toulouse 6 5 -1 1 3 1 5 6 14 Montpellier 5 5 0 1 2 2 9 9 15 Nantes 5 5 -2 1 2 2 6 8 16 Lyon 2 5 -7 0 2 3 3 10 17 Clermont 1 5 -6 0 1 4 4 10 18 Lens 1 5 -7 0 1 4 4 11 Voir le classement complet

Par peur de subir une nouvelle défaite, les Gones n’osaient pas se projeter vers l’avant et combiner pour tenter de percer le bloc du HAC. La partie s’est plus enflammée après la pause après (enfin) une première occasion de Nuamah, bien servi par Tolisso, mais Desmas était présent pour faire l’arrêt parfait et remporter son duel (53e). Toujours bien en place, Le Havre est passé tout proche d’ouvrir le score, mais Grandsir, tout juste entré, ratait une énorme occasion juste devant les cages de Lopes (67e). La fin de match des Lyonnais s’est un peu plus animée avec les premiers pas de la nouvelle recrue Moreira (75e), qui a d’ailleurs été à l’origine d’une belle combinaison avec Cherki, qui se heurtait à Desmas (82e). Mais cela ne fut que trop peu suffisant pour faire la différence et obtenir sa première victoire de la saison. Lyon n’est plus dernier, mais il faudra enfin s’imposer sur la pelouse à une surprenante équipe de Brest, deuxième de Ligue 1. Le Havre (11e) reste dans le ventre mou du classement.