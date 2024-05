La presse fait ses adieux à Kylian Mbappé, Madrid pleure le départ de Toni Kroos

Au revoir Mbappé

Le PSG remporte la 15ème Coupe de France de son histoire après un succès 2-1 face à l’Olympique Lyonnais grâce à des buts de Dembélé et de Fabian Ruiz. Le quotidien L’Equipe évoque «le festival des cracks» sur sa Une, couplé au succès du Stade Toulousain en Coupe d’Europe. Pour Le Parisien, le PSG a fait preuve de «force et d’habitude» pour conquérir ce nouveau sacre. Pour sa première saison, Luis Enrique signe donc le triplé national. Hier soir, c’était aussi la dernière de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. Ça y est, l’aventure du crack de Bondy dans la capitale française touche à sa fin. Pour L’Equipe, c’était une soirée «sans éclat» pour le génie français qui est resté muet. Dans le même ton, le quotidien régional Le Parisien écrit que c’était un «champagne sans bulles» en évoquant Mbappé. L’intéressé de son côté n’a pas caché sa joie de remporter son dernier trophée avec le club parisien.

Merci monsieur Kroos !

Le Real Madrid disputait hier son dernier match en Liga face au Bétis avant la finale de la Ligue des Champions samedi prochain face à Dortmund. Si les hommes d’Ancelotti ont concédé un score nul et vierge, le résultat était anecdotique puisque l’objectif était de rendre un ultime hommage à sa légende Toni Kroos. «Un dernier câlin», lâche le journal AS ce dimanche matin. L’Allemand qui va prendre sa retraite après l’Euro vivait disputait son dernier match devant ses supporters. L’histoire d’amour a duré 10 ans et les supporters madrilènes ont sorti un superbe tifo d’adieux pour l’occasion. L’Allemand a eu le droit à une haie d’honneur à sa sortie et n’a pas pu retenir ses larmes lorsqu’ils a pris ses enfants dans ses bras. Son aventure madrilène a été couronnée de «gloire», comme le rappelle Marca sur sa Une. C’est une légende du football qui se retire, un grand «monsieur», comme l’écrit le journal AS dans un edito.

La revanche de Manchester United

Les deux clubs de Manchester se retrouvaient encore une fois à Wembley hier pour un remake de la finale de la FA Cup. Et énorme surprise puisque ce sont les Reds qui ont pris leur «revanche», comme le placarde avec joie le Manchester Evening News. Manchester City a buté sur une équipe solide et courageuse qui a su profiter des moindres espaces et erreurs laissés par les Skyblues. Victoire finale 2-1 et les Red Devils peuvent remercier leur capitaine Bruno Fernandes. Pour le Sunday Star, c’est tout simplement l’homme qui a mené Manchester United vers la gloire avec une passe décisive de classe mondiale pour le jeune Kobbie Mainoo. Pour le Sunday Star, «Erik ten Hag s’en va avec la victoire». Le coach néerlandais remporte son 2ème sacre avec Manchester United mais devrait tout de même être remercié par les dirigeants. Thomas Tuchel est annoncé comme le favori pour le remplacer.