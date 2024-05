Crysencio Summerville, la pépite de Leeds United qui affole les cadors de Premier League

Relégué en Championship l’an dernier après une saison compliquée, Leeds United a conservé certaines bases. Avec Illa Meslier dans les buts, Junior Firpo, Pascal Struijk, Daniel James, Georginio Rutter ou encore la pépite italienne Wilfried Gnonto, les Peacocks ont conservé une certaine continuité dans le but de remonter directement en Premier League. Un autre joueur qui avait déjà montré de belles choses en Premier League l’an dernier a pris une autre dimension. Son nom ? Crysencio Summerville. Ailier gauche néerlandais de 22 ans, droitier, rapide, technique et létal, celui qui a rejoint Leeds United en 2020 en provenance du centre de formation du Feyenoord vient de livrer un exercice de haute volée.

Avec 21 buts et 10 offrandes en 48 matches cette saison, l’international U21 néerlandais a été l’homme fort de la saison de Leeds United. En demi-finale de play-offs contre Norwich City (4-0), il est d’ailleurs venu parachever le beau travail collectif. Ce dimanche contre Southampton, Crysencio Summerville et ses partenaires tenteront de remonter en Premier League lors d’une finale qui se tiendra à Wembley. Quelque chose qui n’était pas forcément au programme cet été puisqu’il a fallu le convaincre de rester en deuxième division face aux nombreuses sollicitations. Une mission réussie par Daniel Farke qui en a fait son facteur X.

Tous les plus grands clubs anglais sont à l’affût

«Crysencio est comme un joueur de baseball. Quand on voit un gars toucher le ballon comme il le fait, ça fait chaud au cœur. Nous voulons qu’il améliore son efficacité. Besoin de buts, de passes décisives, c’est la prochaine étape de sa carrière. Il est sur la bonne voie. Son comportement, pas seulement en possession du ballon, parce que c’est un joueur créatif exceptionnel, nous le savons, mais aussi à quel point il a travaillé dur pour l’équipe. C’est exactement ce dont nous avons besoin et de nombreux compliments à lui adresser», avait-il expliqué en octobre dernier. Gagnant en efficacité et en influence, Crysencio Summerville a totalement validé la mission qui lui avait été donnée. Désormais, il va tenter de remettre Leeds United en Premier League, avant peut-être de prendre son envol ailleurs.

Selon HITC, de nombreux clubs sont sur les rangs de la pépite néerlandaise. Il y a l’Atlético de Madrid, Le Bayer Leverkusen et le FC Porto, mais aussi plusieurs cadors de Premier League. En effet, le joueur a été observé par Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham et West Ham au cours des derniers mois. Une belle liste de prétendants qui pousse d’ailleurs Leeds United à faire monter les enchères. Selon le Daily Mail, il faudrait débourser au moins 35 millions d’euros (30M£) pour s’adjuger les services du joueur. Après avoir mis tout le monde d’accord en Championship cette saison, Crysencio Summerville risque bien d’animer le mercato en Premier League cet été.