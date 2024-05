PSG : Daniel Riolo se moque de Gianluigi Donnarumma

Titulaire hier soir en finale de Coupe de France, Gianluigi Donnarumma a participé à la victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais. Le gardien italien clôture sa saison par un deuxième trophée malgré une performance en demi-teinte.

Impérial sur sa ligne, le joueur de 25 ans est en revanche critiqué sur son jeu au pied, et sur ses sorties aériennes. Il a reçu les moqueries de Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. «Il saute, on a l’impression qu’il est plus petit que quand il ne saute pas, et il passe à côté du ballon», a commenté Riolo.