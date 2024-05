Bayern Munich : Jean-Pierre Papin s’enflamme pour Vincent Kompany

Passé par le Bayern Munich entre 1994 et 1996, Jean-Pierre Papin garde un oeil sur l’actualité de son ancien club. S’il officie aujourd’hui comme conseiller sportif de Pablo Longoria à l’OM, l’ancien Ballon d’Or s’est exprimé sur l’identité du (probable) futur entraîneur munichois, à savoir Vincent Kompany. Et à l’évidence, JPP valide ce choix.

«Si je suis surpris ? Non. Rien n’est fait par hasard au Bayern. Ils veulent repartir sur un nouveau cycle, a jugé Papin dans un entretien accordé à Ouest-France ce samedi, à l’aube de la finale de Coupe Gambardella entre son OM à Nancy. Ils vont laisser partir des joueurs cadres et se relancer avec un nouvel entraîneur plus jeune, un nouvel effectif. Kompany a déjà prouvé qu’il avait les épaules. Je valide ce choix.»