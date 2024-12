ASSE : Zuriko Davitashvili veut jouer gardien

Depuis le début de saison, il est indéniablement le meilleur joueur de l’ASSE. Arrivé cet été contre 6 millions d’euros en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili a montré qu’il avait toutes les qualités pour être un très bon ailier de Ligue 1. Meneur offensif des Verts, le Géorgien compile cinq buts et deux passes décisives en 13 rencontres dans l’élite. Un bilan intéressant mais qui ne permet pas au club forézien de s’éloigner d’une quinzième place inquiétante au classement.

Pour autant, l’attaquant de 23 ans garde le sourire et était interrogé par L’Équipe ce dimanche. Interrogé sur le poste auquel il souhaite jouer, Davitashvili s’est fendu d’une réponse pour le moins originale : «en sélection, je joue en numéro 8, 10, à droite, à gauche… Cela ne me dérange pas. Mais le poste que je préfère, c’est celui d’ailier gauche. Gardien, je pourrais aussi. Un jour, je veux jouer gardien. Je pense que je suis doué pour ce poste, même s’il me manque de la taille (Il éclate de rire.).» Reste à savoir si Gautier Larsonneur est en danger pour son poste…