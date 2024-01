PSG - Brest : Lucas Hernandez n’est pas inquiet malgré le match nul

Le PSG a loupé le coche. Confrontés à Brest ce dimanche soir, les joueurs de Luis Enrique avaient la possibilité de distancer leur dauphin, Nice, à 8 points. Malgré deux buts d’avance à la pause, les champions de France ont finalement été tenus en échec après une seconde période petit bras (2-2). Présent au micro de Prime Video après la rencontre, Lucas Hernandez a confié qu’il n’était pas inquiet pour la suite, tout en rappelant la qualité de son adversaire du soir.

La suite après cette publicité

«Le résultat ? C’est dommage car on a fait une super première mi-temps. Après, en seconde période, je pense qu’on débute un peu endormis, même si en face il y a une bonne équipe de Brest. C’est à nous nous de nous améliorer et de trouver les erreurs qu’on a faites, a-t-il analysé. Brest a bien débuté en mettant beaucoup d’intensité. On n’était pas tout à fait dedans, ils ont marqué très vite et ont égalisé… Un signal d’alarme pour la Ligue des Champions ? Non, on est sur une très bonne dynamique. C’est à nous de nous améliorer car le 14 il y a un match très important face à la Real Sociedad et il faudra être a 100%. »