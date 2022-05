Real : Eden Hazard envoie un message fort aux supporters

Lors de la parade du Real Madrid dimanche pour célébrer sa 14e Ligue des Champions, l’ailier gauche madrilène Eden Hazard a profité de l’évènement pour envoyer un message fort aux supporters du Real. Le Belge de 31 ans a reconnu qu’il avait connu des débuts compliqués dans la capitale espagnole, mais qu’il comptait bien réussir à s’imposer la saison prochaine.

« Madridistas, je suis ici depuis trois ans et j'ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses... Mais l'année prochaine, je vais tout donner pour vous », a lancé Hazard aux supporters présents lors de la parade. Sous contrat avec le Real jusqu’en juin 2024, l’international belge a joué seulement 23 matches cette saison avec les Merengues, dont seulement neuf en tant que titulaire, inscrit un but et délivré deux passes décisives.