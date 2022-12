CdM 2022 : l'agent de sécurité dans un état critique après sa chute lors d'Argentine - Pays-Bas est décédé

La suite après cette publicité

Le match entre l'Argentine et les Pays-Bas, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, qui s'était déroulée au stade de Lusail, avait été le théâtre de plusieurs épisodes dramatiques. En effet, outre le décès de Grant Wahl, journaliste pour CBS Sports, un agent de sécurité était tombé d'une hauteur significative, en marge de la rencontre entre les deux équipes, selon un témoin oculaire de la scène. Malheureusement, ce mardi, les organisateurs de la Coupe du monde 2022 ont annoncé le décès de John Njau Kibue, cet agent de sécurité en service lors du huitième de finale opposant les deux nations.

Il avait été placé dans un premier temps en soins intensifs pendant trois jours avant de finalement succomber à ses blessures samedi, comme le révèle nos confrères de RMC Sport. Les organisateurs ont d'ailleurs souhaité réagir via un communiqué en assurant «enquêter de toute urgence sur les circonstances qui ont conduit à la chute et à fournir de plus amples informations en attendant le résultat de l'enquête». La famille du défunt devrait recevoir toutes les sommes dues comme l'ont également annoncé les organisateurs de ce Mondial.