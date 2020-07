Leonardo Balerdi vient renforcer l'OM

La suite après cette publicité

À chaque fois qu'un club se qualifie en coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, les choses sont forcément un peu plus simple concernant le mercato. Les joueurs sont plus faciles à attirer avec des matches sur la scène européenne à jouer, et les finances ne sont pas les mêmes. Deuxième de Ligue 1 en 2019-2020, l'Olympique de Marseille va justement retrouver la C1 dans quelques mois, six ans après sa dernière participation.

Même si le club phocéen a encore beaucoup de problèmes financiers, il doit se renforcer pour tenter d'être compétitif sur tous les tableaux lors du prochain exercice. Les dirigeants olympiens se sont déjà mis au travail en recrutant définitivement Alvaro Gonzalez (prêté par Villarreal cette saison) et en s'attachant les services du milieu Pape Gueye (Le Havre). Mais il ne fallait pas s'arrêter là. L'OM voulait en effet mettre la main sur un autre défenseur central.

Une option d'achat estimée à 15M€

Rapidement, la piste menant à Leonardo Balerdi a été explorée. Arrivée en janvier 2019 au Borussia Dortmund, le prometteur défenseur argentin s'était vu octroyer un peu de temps de jeu cette saison en équipe première (8 apparitions). Insuffisant cependant pour s'imposer dans l'équipe de Lucien Favre. Le directeur sportif du club allemand, Michael Zorc, avait alors ouvert la porte à un départ de son joueur. Et l'Olympique de Marseille a saisi l'occasion.

Après plusieurs semaines de négociations, le club phocéen vient d'officialiser l'arrivée du joueur de 21 ans, qui retrouve un certain Dario Benedetto, avec qui il avait évolué à Boca Juniors. « L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi, qui a signé ce jour un contrat sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat à l’issue des examens médicaux obligatoires », explique l'OM dans son cummuniqué. Si jamais Leonardo Balerdi satisfait les dirigeants olympiens en 2020-2021, le club du sud de la France aura alors l'occasion de le conserver, avec une option d'achat d'environ 15M€.