Arsenal - PSG : Kai Havertz a bluffé tout son monde

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Chelsea, Kai Havertz a mis du temps à justifier les 75 millions d’euros déboursés par Arsenal pour s’attacher ses services. En manque de confiance et dans la continuité de ses tristes performances réalisées sous le maillot des Blues, le natif d’Aachen a, en effet, longtemps balbutié son football. Oui mais voilà, sous la houlette de Mikel Arteta, l’international allemand (53 sélections, 19 buts) a progressivement retrouvé ses sensations. Au point de terminer l’exercice 2023-2024 sur les chapeaux de roues. Fort de 9 buts et 6 passes décisives lors des 14 derniers matches de Premier League, il permettait ainsi aux Gunners de croire au titre final jusque dans la dernière ligne droite.

14 buts et 7 passes décisives lors des 23 derniers matches…

Loin d’être refroidi par le sacre de Manchester City, champion d’Angleterre en titre, le gaucher d’1m93 enchaîne désormais les prestations de haute volée. Un rendement indéniable logiquement récompensé par son coach, mardi soir, pour le choc face au Paris Saint-Germain. Titularisé à la pointe de l’attaque d’Arsenal aux côtés de Leandro Trossard, l’ancienne pépite du Bayer Leverkusen était ainsi chargée de faire trembler la défense francilienne. Et que dire si ce n’est : mission réussie. Dans tous les bons coups offensifs, Havertz n’a cessé de permuter pour créer les décalages. Mobile, juste techniquement et véritable poison pour l’arrière-garde des Rouge et Bleu, il décantait finalement cette rencontre.

Profitant d’un centre brossé de Trossard et d’une sortie totalement manquée de Donnarumma, l’Allemand de 25 ans devançait le Transalpin de la tête et faisait exulter l’Emirates Stadium (1-0, 25e). Son 5e but de la saison toutes compétitions confondues. Attiré par le but malgré sa position reculée et loin d’être rassasié, il manquait même de s’offrir un doublé sur une nouvelle tête piquée mais cette dernière était finalement bloquée en deux temps par le portier parisien (75e). Qu’importe. L’essentiel était d’ores et déjà assuré et Havertz, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM (homme du match), restera l’un des principaux artisans de cette probante victoire. De quoi combler l’intéressé.

Mikel Arteta est totalement fan !

«J’adore jouer ici, je ne sais pas pourquoi, j’aime les fans et je suis tellement reconnaissant d’être ici et de jouer avec cette équipe. Je pense que dans le passé, je n’étais pas un joueur qui aimait les duels, mais en ce moment, j’adore ça et j’aime aider l’équipe avec ça. Gagner contre des équipes comme celle-ci vous donne toujours un coup de pouce. L’année dernière contre le Bayern, c’était difficile de perdre de cette façon, mais nous avons grandi en tant qu’équipe et nous voulons nous améliorer cette saison», confiait, à ce titre, le numéro 29 des Gunners. Une nouvelle prestation XXL également saluée par son entraîneur, Mikel Arteta, en conférence de presse.

«Il a été incroyable. Son cerveau de footballeur, sa façon de comprendre l’espace, son timing, il rassemble les gens. Son éthique de travail est incroyable et maintenant il est une vraie menace autour de la surface. Il est l’un de nos principaux joueurs en ce moment. Il est si puissant et si intelligent dans sa façon d’occuper l’espace et de tout faire glisser ensemble avec son éthique de travail. Chaque fois qu’il est autour de la surface, vous sentez qu’il va marquer. Le but était superbe et dans l’ensemble, je pense que sa performance était vraiment bonne. Nous en sommes vraiment satisfaits». 2024, l’année de la rédemption pour Kai Havertz ? Assurément.