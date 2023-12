Arsenal : 2024, l’année de la rédemption pour Kai Havertz ?

S’il y a bien un joueur qui a eu du mal à confirmer son transfert lors de l’été dernier, c’est bien Kai Havertz. Arrivé en juillet dernier contre un chèque de 75 millions d’euros en provenance de Chelsea, le milieu de terrain allemand n’a clairement pas réussi son entrée en matière avec Arsenal. Un passage à vide qui confirme sa baisse de régime chez les Blues déjà, où il n’avait trouvé le chemin des filets qu’à 19 reprises en un peu moins de 100 apparitions en Premier League. De quoi contraster avec les attentes des pensionnaires de Stamford Bridge, qui voyaient en lui un talent de Leverkusen prêt à exploser de l’autre côté de la Manche.

Une véritable déception pour l’actuel 10e du championnat anglais, qui avait déjà déboursé 80 M€ pour le déloger du Bayer 04 il y a un peu plus de trois ans. Avec les Gunners - où il est un peu baladé sur le terrain par Mikel Arteta (faux 9, milieu relayeur, ailier droit…), la forme descendante se confirmait dans ce début de saison avec une petite réalisation sur penalty à Bournmeouth (4-0)… jusqu’à la fenêtre internationale de novembre. Un rassemblement en sélection qui va chambouler la dynamique de l’international allemand (42 capes, 14 réalisations). La nouveauté ? Son poste puisqu’il est aligné à gauche de la défense par Julian Nagelsmann en amical face à la Turquie. Un repositionnement payant, avec une ouverture du score dès la 5e minute de jeu… ou pas, puisqu’il provoquait un penalty en seconde période.

Après l’Havertz, le beau temps

Mais sans le savoir, ce passage avec la Mannschaft va être un tournant pour le natif d’Aix-la-Chapelle…Car oui, à son retour à London Colney malgré deux défaites avec l’Allemagne, Kai Havertz s’est rapidement montré décisif en concrétisant son entrée en jeu à Brentford pour offrir les trois points à Arteta (1-0), avant de participer trois jours plus tard au festival offensif des Gunners contre le RC Lens (6-0). De quoi réjouir son technicien espagnol, qui ne l’a pas tari d’éloges après la large victoire en Ligue des champions face aux Sang-et-Or : «si vous lui demandez de faire la guerre, il sera le premier là-bas. Mais il ne veut pas s’attribuer ce mérite… Je pense qu’il a mérité ce crédit ce jour-là. Il a été très positif, il ressent de l’amour. Les choses fonctionnent maintenant, il a la confiance… ça se voit.»

Une détermination sans relâche que confirme le joueur de 24 ans à Luton (victoire 4-3) puis contre Brighton (2-0), pour inscrire ses 4e et 5e buts de la saison toutes compétitions confondues. Son retour au niveau attendu par son entraîneur vient non seulement faire mentir les supporters d’Arsenal, qui ne l’avaient pas épargné durant ses premiers mois, mais aussi la presse anglaise, également véhémente à son égard. Le ton a changé désormais. «Il offre aux Gunners un débouché sur les ballons hauts et constitue un bulldozer de plus à arrêter sur les coups de pied arrêtés», explique notamment le Daily Mail dans ses colonnes, louant également sa polyvalence sur le rectangle vert. Après une année mitigée, 2024 pourrait bien être la saison de la rédemption pour "King Kai"…