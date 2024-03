Liverpool-Man City : Jürgen Klopp crie au scandale

Mené au score à la pause et dominateur en seconde période, Liverpool est parvenu à égaliser pour Manchester City (1-1), lors de la 28ème journée de Premier League, ce dimanche après-midi. Un résultat amer pour des Reds qui ont eu un nombre incalculable d’occasions franches pour enterrer définitivement les Cityzens. Une action à la fin de la rencontre aurait même pu offrir un pénalty aux joueurs de Jürgen Klopp. Crampons en avant, Jérémy Doku a commis une énorme faute sur Alexis Mac Allister dans la surface. Malgré l’intervention du VAR, l’arbitre n’a pas bronché, aucun pénalty n’a été accordé (90e+9). Une décision qui fait débat :

«C’était un penalty à 100%. Ils trouveront une explication. C’était une faute à 100 % dans toutes les zones du terrain et probablement un carton jaune. Tous les gens avec des iPad autour de moi disaient "wow, c’est évident". Peut-être qu’ils peuvent se cacher derrière l’expression "ce n’est pas clair et évident". C’est bien sûr un penalty mais nous ne l’avons pas eu et c’est très bien. Le plus important pour moi, c’est qu’on puisse jouer au football comme ça. J’ai vu tellement de performances sensationnelles aujourd’hui», a déclaré l’entraîneur allemand.