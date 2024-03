Premier League : Liverpool se mord les doigts après le match nul contre Manchester City

C’était l’affiche tant attendue par toute l’Europe ce weekend. Un choc made in England au doux parfum de finale. Manchester City se déplaçait sur la pelouse d’Anfield à Liverpool, ce dimanche après-midi, lors de la 28ème journée de la Premier League. Les Cityzens et les Reds croisaient donc le fer pour une rencontre qui sentait bon la poudre dans cette course au titre. A domicile, les Reds s’organisaient dans un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Conor Bradley, Jarell Quansah, Virgil van Dijk et Joe Gomez. Alexis Mac Allister, Wataru Endo et Dominik Szoboszlai se retrouvaient dans l’entrejeu. Harvey Elliott et Luis Diaz accompagnaient Darwin Nunez en attaque. De leur côté, les Sky Blues s’articulaient dans un 3-2-4-1 avec Ederson Moares dans les cages. En défense on retrouvait Kyle Walker, Manuel Akanji et Nathan Aké. Rodri Hernandez était placé en sentinelle avec John Stones à ses côtés. Seul en pointe, Erling Haaland était placé juste devant Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Julian Alvarez.

La suite après cette publicité

La rencontre a débuté sur des chapeaux de roue, avec un rythme important côté mancunien. D’entrée de jeu, Manchester City a imposé un fort tempo à Liverpool qui s’est retrouvé assez étouffé, l’image de cette double occasion de Kevin De Bruyne (8e, 9e) mais le piqué du Belge est d’abord passé au-dessus du cadre, avant que sa tentative suivante soit repoussée pour Caoimhín Kelleher. Les Reds ont néanmoins retrouvé des couleurs avec une meilleure phase de possession. Trouvé en retrait par Harvey Elliott, Alexis Mac Allister a donné un bon ballon vers la droite de la surface pour Darwin Núñez. Ce dernier a centré fort devant le but pour Luis Díaz qui a conclu au second poteau. Son but a néanmoins été logiquement refusé pour hors-jeu (13e). Malgré ce sursaut, ce sont bien les Cityzens qui ont ouvert le score. Sur un corner botté sur la droite par Kevin De Bruyne vers le premier poteau, Nathan Aké a bien bloqué Alexis Mac Allister. John Stones en a profité derrière pour jaillir et mettre le cuir au fond des filets (23e, 0-1). Par deux fois, les troupes de Jürgen Klopp ont tenté de réagir avant la pause. D’abord avec Dominik Szoboszlai qui a vu son coup de casque passer juste à droite du but de Manchester City (31e) puis avec Luis Diaz sur une lourde frappe qui a frôlé les cages mancuniennes (42e). Légère avance donc pour les joueurs de Pep Guardiola à la mi-temps.

À lire

Man City : Kevin De Bruyne était agacé contre Pep Guardiola

Alexis Mac Allister fait chavirer Anfield !

La seconde période a été le théâtre d’un changement complet de scénario. Après une mauvaise passe en retrait de Nathan Aké pour son gardien, Ederson a fauché les jambes violemment de Darwin Núñez qui s’est écroulé dans la surface. Penalty logique pour Liverpool qu’Alexis Mac Allister a transformé sans trembler pour égaliser (50e). Même si le gardien brésilien a échappé au carton rouge, il a tout de même cédé sa place à Stefan Ortega, blessé sur le contact avec l’attaquant uruguayen. Sous les acclamations et les chants d’Anfield, les Reds ont tout fait pour enchaîner et se sont procurés une multitude d’occasions. Souvent trouvé par ses coéquipiers, notamment Salah (62e) et Núñez (64e), Luis Diaz a d’abord loupé sa frappe puis a vu Kyle Walker repousser le danger. Mohamed Salah a également été au cœur d’une double opportunité de Liverpool après le corner de Andy Robertson mais Ortega rodait pour arrêter la première frappe, avant que l’Egyptien ne cadre pas la seconde (65e). Le gardien allemand s’est encore une fois illustré par la suite. Trouvé devant la surface côté gauche, Alexis Mac Allister a enroulé une lourde frappe vers la droite du but. Le deuxième gardien des Cityzens n’a pris aucun risque et a repoussé le ballon en corner (66e). Sur la gauche, Andrew Robertson a ensuite débordé et centré fort devant le but de Manchester City. Darwin Núñez a coupé pour pousser le cuir à bout portant mais Stefan Ortega s’est une nouvelle fois interposé avec autorité (71e).

La suite après cette publicité

Manchester City est parvenu à sortir la tête de l’eau. Avec un centre fort sur la gauche de Nathan Aké vers le point de penalty, Caoimhín Kelleher a surgi et dévié le ballon qui a rebondi sur Phil Foden pour terminer par s’écraser sur le haut de la barre de Liverpool. Une sacrée frayeur pour les Reds (73e). Les locaux sont repartis vers l’avant une nouvelle fois. Sur la droite, Jarell Quansah a dézoné et s’est présenté devant la surface pour armer une lourde frappe croisée vers la gauche du but qui a été repoussée par Stefan Ortega - encore une fois. Trouvé sur la gauche par Haaland, Jérémy Doku a provoqué à l’entrée de la surface devant Joe Gomez et a armé un tir croisé qui s’est écrasé sur le poteau droit, avant de terminer dans les gants de Caoimhín Kelleher (89e). Crampons en avant, Jérémy Doku a commis une énorme faute sur Mac Allister dans la surface. Malgré l’intervention du VAR, l’arbitre n’a pas bronché, aucun pénalty n’a été accordé (90e+9). Une décision qui fera débat (1-1). Au classement, la course fait encore rage en haut. Arsenal campe la tête du championnat anglais avec 64 points, le même nombre d’unités que Liverpool actuellement 2ème. Avec un point en moins, Manchester City ferme le podium de Premier League. Le weekend prochain, les Reds affronteront le rival d’Everton pour le derby de la Mersey, tandis que les Skyblues défieront Brighton.