LdN : la France chute tristement en Croatie

L’équipe de France se déplaçait en Croatie, ce jeudi soir, pour son quart de finale aller de Ligue des nations. Avant de retrouver la bande à Zlatko Dalic, dimanche prochain, au Stade de France, les Bleus espéraient donc prendre une belle option pour le dernier carré de la compétition. Pour cette rencontre, Didier Deschamps alignait un 4-3-3 avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, alignés sur le front de l’attaque. En face, les Vatreni s’organisaient, eux, en 4-2-3-1 avec l’indéboulonnable Luka Modric dans l’entrejeu et Ante Budimir, seul en pointe.

Un premier acte catastrophique !

Brouillons collectivement et imprécis techniquement, les Bleus vivaient cependant un début de match compliqué au Stadion Poljud malgré une première frappe trop écrasée de Dembélé (4e). Coupable d’une faute de main dans sa propre surface après une erreur de relance de Saliba, Konaté concédait un penalty mais Kramaric butait finalement sur Maignan, décisif après avoir été gêné par des lasers (8e). Proche de céder, la France se réveillait dans la foulée mais Mbappé, servi par Digne, butait sur Livakovic (16e). Une nouvelle fois trouvé par Digne, l’attaquant du Real se signalait encore mais le portier croate ne baissait pas la garde (23e).

Deux tentatives qui ne cachaient cependant pas les faiblesses tricolores en début de rencontre. Fragiles défensivement, coupables d’innombrables pertes de balle et trop souvent en retard dans le duel, les Bleus craquaient finalement assez logiquement. Pris de vitesse, Koundé laissait Perisic centrer et Budimir devançait Saliba pour ouvrir le score de la tête (1-0, 26e). Hors sujet tout au long du premier acte, les Bleus étaient même crucifiés juste avant la pause… Profitant des largesses défensives tricolores, Perišić, opportuniste au second poteau, trompait Maignan d’une superbe demi-volée du droit au sol dans le petit filet opposé (2-0, 45+1e).

Les Bleus condamnés à l’exploit

Dos au mur, les Bleus revenaient avec d’autres intentions au retour des vestiaires. Upamecano remplaçait lui Konaté, en grande souffrance durant 45 minutes. Profitant d’un collectif croate moins tranchant et des entrées successives de Barcola, Camavinga et Olise, la sélection tricolore poussait enfin pour réduire le score mais manquait de lucidité aux abords de la surface des Vatreni. Servi par Mbappé, Dembélé trouvait le petit filet de Livakovic (59e) avant de tomber sur le dernier rempart du Fener (61e) et de voir une nouvelle tentative fuir le cadre (79e). De son côté, Barcola, sur un centre de Guendouzi, manquait lui de peu le cuir (73e).

Coupable d’une première période totalement ratée et impuissante offensivement au retour des vestiaires, à l’instar d’une nouvelle reprise de Mbappé repoussée de justesse par Livakovic (81e), l’équipe de France s’inclinait finalement (0-2) et se retrouve donc condamnée à l’exploit avant le match retour, ce dimanche, au Stade de France. Pour rappel, à partir du dernier carré, les confrontations se tiendront sur un match sec avec des demi-finales les 4 et 5 juin et des petite et grande finales le 8 juin. Le lieu de ce Final Four sera, lui, décidé ultérieurement, en fonction des qualifiés.