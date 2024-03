Allemagne : le patron Toni Kroos a choqué tout le monde !

Il est de retour ! Après près de trois années passées loin de l’équipe nationale allemande, Toni Kroos (34 ans) est sorti de sa retraite, lui qui avait fait ses adieux après l’Euro 2020. Ferme, le milieu de terrain avait souvent exclu un come-back. Mais il a évolué dans sa réflexion et a finalement accepté de revenir durant ce mois de mars 2024. Un choix confirmé par Julian Nagelsmann qui l’a appelé pour affronter la France. «Il est très important pour nous, mais il n’est pas le seul combattant dans l’équipe. Il sait de quoi il est capable. D’un autre côté, Kroos sait aussi ce qu’il ne peut pas faire sur le terrain. Il a d’excellents instincts, du sang-froid. Il peut être un maillon brillant entre la défense et l’attaque. Je suis extrêmement heureux d’avoir réussi à le convaincre de revenir après de nombreuses discussions, je lui en suis reconnaissant.»

Pour certains, le voir revenir à quelques mois de l’Euro en Allemagne est le signe que la sélection se cherche encore. Pour d’autres, c’est un atout de taille pour espérer soulever le trophée à la maison. Kroos (107 capes et 17 buts), lui, a expliqué ce qui a motivé sa décision. «Lorsque le sélectionneur m’a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi, la chose la plus importante que je me suis demandée, c’est si je pouvais aider l’équipe. Je me suis posé cette question et je pense pouvoir y répondre par l’affirmative (…) Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si je peux aider l’Allemagne à jouer un meilleur tournoi dans son propre pays que ce que l’on croit. Je vais simplement essayer d’apporter ce que je peux et faire ce que j’ai toujours fait, en espérant que je pourrai aider l’équipe.»

Une présence importante

Titulaire face aux Bleus samedi soir au Groupama Stadium, le numéro 8 a d’emblée donné un bon ballon à Wirtz, buteur, et a apporté de l’agressivité. Recherché par ses coéquipiers, il a touché pas mal de ballons. Il est aussi allé au combat, à l’image de son duel face à Lucas Hernandez qu’il a envoyé à terre (10e). Fauché par Warren Zaïre-Emery, il a obtenu un coup franc à la 14e, qu’il a frappé sans trouver ses partenaires. Par la suite, il a joué dans un fauteuil, marchant même par moments, tout en essayant d’amener de la sérénité et de l’agressivité quand les Tricolores se sont procurés des occasions. On l’a vu aussi donner de la voix et replacer ses coéquipiers sur certaines actions.

Après une première période correcte, Kroos, qui a donné l’impression de n’être jamais parti, a continué sur sa bonne lancée en deuxième mi-temps. Il a été remplacé en fin de rencontre par Waldemar Anton après avoir rendu une bonne copie. La Rédaction FM lui a d’ailleurs donné la note de 7,5 pour l’ensemble de son oeuvre. En Allemagne, le retour réussi de Toni Kroos a mis tout le monde d’accord. «Exceptionnel. C’est la pièce manquante du puzzle allemand», nous a confié un journaliste de Sport1 au Groupama Stadium. Julian Nagelsmann, lui aussi, n’a pas été avare en compliments.

Tout le monde est sous le charme

«Incroyable, pour être honnête. Avec le ballon, nous savons tous que c’est un joueur extraordinaire. Mais aussi comment il s’est impliqué dans les duels. Il a travaillé incroyablement dur. C’était très bien.» Son adversaire du soir mais coéquipier en club, Aurélien Tchouameni, n’a pas été surpris. «Toni Kroos est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il change le visage de cette équipe allemande.» Et qu’en pense le principal intéressé ? Après son grand retour, le milieu de 34 ans est visiblement satisfait. Mais il a préféré mettre en avant le collectif, tout en précisant que le premier but avait été travaillé à l’entraînement.

«Nous pouvons bien sûr être très satisfaits. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant, un pas en avant important. Nous faisons maintenant les derniers pas vers l’Euro, pour nous faire une idée. Nous avons eu une très bonne semaine d’entraînement, mais nous avons souvent entendu dire que la semaine d’entraînement avant le match était bonne et que les choses ne se sont pas déroulées de cette façon (…) Je pense que nous pouvons en être très, très satisfaits.» Toni Kroos peut l’être, lui qui a soigné son retour avec l’Allemagne.