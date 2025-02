Reims : le constat cruel de Yehvann Diouf après la lourde défaite face à l’OL

Après la claque face à l’OL (4-0), Yehvann Diouf n’a pas été tendre sur le match de son équipe. «Peut-on en faire une lecture ? Prendre 4-0, c’est toujours spécial. Je pense qu’on n’a pas été bon. Meme s’il y a eu du mieux en 2e période. Sur la 1ère, on passe au travers dans tous les secteurs. On a essayé de revenir, de pousser, mais après le 2e but, c’était très compliqué», a lâché le portier de Reims au mirco de DAZN après le match.

Avant d’ajouter : «Il fallait essayer de remobiliser un peu tout le monde, de donner un coup de boost, et d’aller de l’avant. Quand on est bas sur le terrain au bout de 5-10 minutes, l’équipe d’en face prend confiance. Je trouve dommage d’attendre la mi-temps pour rentrer dans le match.»