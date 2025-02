Ligue 1 : l’OL de Paulo Fonseca écrase Reims sans forcer

L’Olympique Lyonnais faisait son retour au Groupama Stadium ce dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Après sa défaite lors de l’Olympico contre l’OM, la formation de Paulo Fonseca voulait se racheter face à Reims. L’occasion aussi de faire une bonne opération comptable dans la course à l’Europe après les défaites de Lille et Monaco ce week-end. Le nouveau coach lyonnais décidait de faire quelques changements dans son onze. Mikautadze débutait en pointe avec Cherki et Nuamah derrière. Au milieu, Tolisso accompagnait Matic et le jeune Tessmann.

Le début de rencontre était largement à la faveur de l’OL sans pour autant se procurer d’occasions ni se montrer dangereux. Après un début de match timide, Reims commençait, de son côté, à prendre confiance dans son jeu. Mais pas de quoi inquiéter Lyon qui allumait la première mèche de ce match après un tir de Nuamah. La frappe du Ghanéen rasait le montant droit de la cage de Yehvann Diouf. Finalement, l’OL trouvait la faille peu après la demi-heure de jeu. Sur un bon centre de Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico jaillissait et assurait d’un plat du pied au second poteau (1-0, 36e).

Cherki encore impressionnant

Au retour des vestiaires, Reims répondait avec une frappe sèche et enroulée du pied gauche de Mamadou Diakhon à l’entrée de la surface. Mais Lucas Perri réalisait une très grosse parade (47e). Le portier brésilien gardait les siens devant et cela allait avoir un impact sur la suite du match. Car dans la foulée, l’OL faisait le break. Sur un coup franc bien frappé par Rayan Cherki, c’est Corentin Tolisso qui plaçait sa tête pour le but du break (2-0, 68e). Bien au-dessus, Lyon déroulait tranquillement son football ensuite.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lyon 33 21 +10 9 6 6 36 26 14 Reims 22 21 -7 5 7 9 26 33

Une dizaine de minutes plus tard, Rayan Cherki, encore excellent ce dimanche, y allait de son but. Après une action collective de grande classe, où Almada et Georges Mikautadze laissaient passer le centre de Fofana, Cherki reprenait le cuit et envoyait une mine dans la cage d’un Diouf impuissant (3-0, 79e). En fin de rencontre, Reims voyait son jeune joueur Patrick Zabi être exclu pour une vilaine semelle sur Tolisso. Et dans la foulée, Cherki offrait un nouveau but à Mikautadze (4-0, 90e). De quoi clôturer un match manqué par les Rémois. Avec ce beau succès, l’OL réalise une très bonne opération et remonte à la 6e place. Reims inquiète toujours et reste 14e (aucune victoire sur les 10 dernières journées, pire équipe du championnat depuis octobre 2024).