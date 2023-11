Italie : la liste de Luciano Spalletti, toujours sans Marco Verratti

Luciano Spalletti ne semble pas décidé à renouer le fil de l’histoire entre Marco Verratti et la Squadra azzurra. Nommé en septembre dernier pour remplacer le démissionnaire Roberto Mancini, l’ancien entraîneur de Naples a encore fait le choix de se passer de son milieu de terrain de 31 ans.

On retrouve en revanche le champion d’Europe 2021 et désormais joueur d’Arsenal, Jorginho, tout comme le Milanais Davide Calabria, lui aussi de retour en sélection. Andrea Cambiaso (Juventus) et Andrea Colpani (Monza) sont les deux bizuths de cette liste. Pour rappel, l’Italie affrontera la Macédoine du Nord, le 17 novembre, puis l’Ukraine, trois jours plus tard, pour tenter de décrocher son billet pour l’Euro 2024.