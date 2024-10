Bologna : Vincenzo Italiano n’arrive pas à faire oublier Thiago Motta !

A l’image des Espagnols de Girona et des Français de Brest, le club de Bologna est l’un des invités surprises de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Mais contrairement aux Catalans ou aux Bretons, les Rossoblù ont perdu, lors de la dernière intersaison, leur chef d’orchestre en la personne de Thiago Motta, qui fait aujourd’hui les beaux jours de cette divertissante Juventus. Le successeur n’est autre que Vincenzo Italiano, ancien maître du beau jeu de la Fiorentina, qui représentait l’un des entraîneurs italiens les plus demandés sur le marché des tacticiens en fin de contrat. Son arrivée sonnait comme une évidence tant les qualités tactiques et humaines du natif de Karlsruhe sont exceptionnelles. Mais comme Thiago Motta, certains cadres de la saison dernière ont plié bagages tels que Joshua Zirkzee et Riccardo Calafiori, partis respectivement à Manchester United et à Arsenal. Le club d’Emilie-Romagne a néanmoins pu compter sur les renforts de Thijs Dallinga, Nicolò Cambiaghi, Emil Holm, Jens Odgaard, Nicolò Casale, Juan Miranda ainsi que les prêts de Samuel Iling-Junior et Tommaso Pobega. Un travail qui, sur le papier, semblait suffisant pour rester dans le tiers haut de la Serie A. Mais les deux premiers mois de compétition montrent malheureusement une tout autre réalité.

Après 8 journées de championnat disputées, Bologne pointe à une triste 13ème place, loin de cette magnifique 5ème position glanée l’an passé. Les Rossoblù ont remporté qu’une seule rencontre de Serie A pour six matchs nuls. Malgré tout, leurs adversaires veulent toujours se méfier de la bête qui dort : «Ils ont eu beaucoup de succès l’année dernière. C’est un club avec une grande histoire. L’année dernière, ils ont offert un football fantastique sous la direction de Thiago Motta. Il y a maintenant un nouvel entraîneur qui, au cours des deux dernières années, a participé deux fois à la finale de la Conference League. L’équipe est composée plus ou moins des mêmes joueurs et le style de jeu est similaire, mais pour le moment, ils ont gagné moins de points qu’ils ne le méritaient. Le nouvel entraîneur fait jouer l’équipe de manière très agressive, comme le montre le match contre Liverpool. Ce sera un match difficile pour nous», a expliqué Unai Emery, entraîneur d’Aston Villa, qui veut tout faire pour éviter un piège à domicile ce mardi soir, dans le cadre de la 3ème journée de la Ligue des champions.

Combattre le fantôme de Thiago Motta

Il faudra un exploit retentissant, une étincelle de génie, un tour de magie pour réaliser un gros coup ce mardi soir à Birmingham. Ce serait la meilleure carte de visite pour se détacher des mauvaises pensées et pour ainsi entrer dans une nouvelle dimension en oubliant ce mauvais début de saison. A Villa Park, il y aura près de 53 000 spectateurs, dont 2 500 en provenance de Bologne. L’équipe d’Emery ont déjà pris 6 points en deux matchs après leur victoire face aux Young Boys et au Bayern Munich, tandis que Bologne n’a empoché qu’un point grâce au nul frustrant (0-0) contre le Shakhtar avant la défaite non sans briller à Anfield contre Liverpool : «C’est clair que c’est un match important, comme les autres, même si maintenant, il faut marquer des points, chercher avant tout la performance, il faut faire preuve de plus de malice et de fureur. L’important est de toujours jouer le jeu ouvertement. Nous continuons de proposer notre jeu et les résultats viendront. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour que les trois points viennent. Aston Villa a fait le plein de points, mais je suis convaincu que nous montrerons des idées importantes sur ce match. Nous devons soigner certains détails, mais je sais que les garçons ont compris ce qu’il faut faire», a déclaré Vincenzo Italiano en conférence de presse. Parce que pour faire oublier Thiago Motta, il va falloir des résultats.

En effet, si les compétences de Vincenzo Italiano ne sont plus à prouver après avoir disputé deux finales consécutives de coupe d’Europe avec la Fiorentina, les joueurs et les journalistes bolonais ont bien du mal à passer à autre chose après la belle épopée de Thiago Motta. L’une des stars de cette équipe, Lewis Ferguson, a récemment repris l’entraînement complet, alors qu’il poursuit sa rééducation suite à sa lésion au ligament croisé du genou droit de la saison passée. Dans un entretien pour le Corriere di Bologna. L’international écossais, qui a loupé l’Euro 2024 avec son pays, n’a pas hésité à rendre hommage à… Thiago Motta : «Il m’écrit de temps en temps pour me demander comment se passe ma convalescence. Immédiatement après la blessure, il m’a appelé, également après le diagnostic. Il m’a dit : "je sais que tu feras tout ce que tu peux pour revenir fort, sois patient et concentre-toi sur ta guérison". C’est un grand entraîneur, il m’a donné l’opportunité d’évoluer ici pendant deux saisons, j’ai adoré jouer pour lui. Nous avons joué un football fantastique, il m’a beaucoup appris et il nous a fait progresser partout», a-t-il expliqué. L’ombre de Motta plane toujours dans le groupe, ce qui ne facilite pas le travail du staff de Vincenzo Italiano.