Real Madrid : la satisfaction de Federico Valverde

Revenu de très loin mardi soir lors de son échéance européenne sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-2), le Real Madrid était attendu au tournant ce samedi contre Huesca pour le compte de la 8e journée de Liga. En cas de victoire, les hommes de Zinedine Zidane pouvaient reprendre la tête du championnat et ainsi offrir du répit à leur entraîneur annoncé sur la sellette ces derniers jours. Chose que les Madrilènes ont brillamment réalisée. En l’emportant très nettement 4-1 sur leur pelouse, les Merengues se sont rassurés et ont été brillants dans le jeu.

Si le but d’Eden Hazard et le doublé de Benzema ont rassuré les sceptiques, Federico Valverde lui, continue son petit bonhomme de chemin et a une nouvelle fois participé à la victoire des siens en ajoutant un troisième but à son compteur cette saison. Interrogé au micro de Mundo Deportivo à l’issue de la rencontre , le milieu de terrain uruguayen s’est dit satisfait de la prestation de toute l’équipe. «Tout le monde a fait un excellent travail pour remporter une victoire très importante. Nous avons été efficaces. Nous devons continuer à travailler pour que ce résultat se répète plus de fois et nous sommes sur la bonne voie» a ainsi commenté l'Uruguayen.