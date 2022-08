PSG : le contrat de Christophe Galtier n'est pas homologué

La suite après cette publicité

Voilà une nouvelle surprenante à l'heure où le PSG s'apprête à entamer sa saison 2022-2023 de Ligue 1, ce samedi à Clermont. Comme rapporté par L'Équipe, le contrat de deux ans signé par Christophe Galtier avec les Rouge et Bleu n'a pas été homologué par la FFF et sa commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football, réunie le 28 juillet dernier.

Le procès-verbal de la commission précise qu'il est en fait demandé à Christophe Galtier « de se rapprocher du directeur technique national concernant ses obligations de formation continue ». L'ancien coach du LOSC ou de l'OGC Nice doit en fait simplement mettre à jour son diplôme UEFA Pro et donc ses connaissances par la même occasion. Ce que doit faire chaque entraîneur tous les trois ans. Le quotidien explique que Galtier va alors devoir écrire à la 3F pour s'engager à rentrer dans les clous le plus vite possible.