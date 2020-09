Nuno Espirito Santo prolonge sur le banc des Wolves

Nuno Espirito Santo a engagé son avenir à long terme avec les Wolves en paraphant un nouveau contrat de trois ans, à la veille de la saison 2020/21. L'entraîneur portugais de 46 ans a fait sensation depuis qu'il a rejoint les Wolves en mai 2017, en permettant au club de retrouver la Premier League dès sa première saison sur le banc. De retour dans l'élite, l'équipe de Nuno a pris 16 points face au top six, en battant Manchester United, Tottenham, Chelsea et Arsenal pour finir à la septième place deux saisons de suite.

Parallèlement à ses exploits en Premier League, Nuno a guidé les Wolves en demi-finale de la FA Cup. Cette saison, les Wolves ont retrouvé l'Europe, après 39 ans d'attente, atteignant les quarts de finale de la Ligue Europa en août dernier. Moins de six semaines après avoir affronté Séville, futur vainqueur, en Allemagne, la dernière quête de Nuno et des Wolves commence lundi, sur la pelouse de Sheffield United (19h). L'ancien coach du FC Porto est actuellement sur un bilan de 82 victoires, 37 matches nuls et 38 défaites en 157 matches passés sur le banc des Wolves.