Le Mans - PSG : les compositions officielles

Ce mardi, les 8e de finale de la Coupe de France offrent un joli derby du Nord entre Le Mans et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Manceaux s’organisent dans un 5-3-2 avec Ewanb Hatfout qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Vincent Burlet, Théo Eyoum, Harold Voyer, Samuel Yohou et Anthony Ribelin. Martin Rossingol et Alexandre Lauray se placent dans l’entrejeu avec Gabin Bernardeau. En pointe, Antoine Rabillard est épaulé par Dame Gueye.

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages derrière Yoram Zague, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Le milieu de terrain est assuré par Kang-in Lee, Fabian Ruiz et Senny Mayulu. Devant, Gonçalo Ramos est soutenu par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Les compositions

Le Mans FC : Hatfout - Burlet, Eyoum, Yohou, Voyer, Ribelin - Bernardeau, Rossignol, Lauray - Rabillard, Gueye

Paris Saint-Germain : Safonov - Zague, Beraldo, Pacho, Hernandez - Lee, Fabian Ruiz, Mayulu - Doué, Ramos, Kvaratskhelia