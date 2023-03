France - Pays-Bas : les compositions probables

La suite après cette publicité

La finale perdue de la Coupe du Monde est derrière les Bleus désormais. La déception est avalée, il faut repartir de l’avant avec la campagne de qualifications à l’Euro 2024 qui démarre ce soir avec la réception des Pays-Bas au Stade de France (20h45). C’est aussi une nouvelle ère qui s’ouvre puisque Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Ils seront d’ailleurs célébrés par le public. Le nouveau capitaine se nomme Kylian Mbappé, préféré cette semaine à Antoine Griezmann par le sélectionneur.

Un sélectionneur qui ouvre lui aussi un nouveau chapitre avec les Bleus. Il devrait aligner un 4-3-3 ce soir, s’appuyant sur un système et des certitudes validés durant le Mondial. Mike Maignan sera présent dans le but et aura la lourde tâche de succéder au joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France. Il sera protégé par une défense qui commence à bien se connaître puisqu’ils étaient tous au Qatar. Koundé et Theo Hernandez sont annoncés sur les côtés, entre une charnière composée de Konaté et d’Upamecano.

À lire

Équipe de France : ces Bleus qui ont connu une seule sélection sous l’ère Didier Deschamps

Koeman a plein d’absents

Au milieu de terrain, le vice-capitaine Griezmann devrait démarrer, associé à un Tchouaméni situé un petit cran plus bas, alors que Rabiot occuperait lui l’axe gauche de l’entrejeu. C’est le même milieu de terrain qui a emmené les Bleus jusqu’en finale. Enfin devant, un trio est attendu avec Coman sur le côté droit, Mbappé sur la gauche et sans doute Randal Kolo Muani en position de numéro 9. Le joueur de l’Eintracht Francfort serait préféré pour démarrer à Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

La suite après cette publicité

En face, Ronald Koeman, qui revient à la tête des Oranje, s’appuierait sur un 4-3-3 également avec quelques changements par rapport à ce qui avait été annoncé. Un virus a laissé 5 éléments sur le carreau et pas des moindres puisque Botman, Gakpo, de Ligt, Veerman et Verbruggen sont tous absents. Cillessen est annoncé titulaire derrière une défense composée de droite à gauche de Geertruida, Timber, Van Dijk et Aké. Dans l’entrejeu, Wieffer devrait faire équipe avec De Roon et le joueur du PSG prêté à la Roma, Wijnaldum. Berghuis et Depay seraient les pourvoyeurs de ballons de Wout Weghorst.