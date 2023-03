Equipe de France : Didier Deschamps explique pourquoi il n’a pas choisi Griezmann comme capitaine

La suite après cette publicité

C’est donc Kylian Mbappé qui sera le prochain capitaine de l’équipe de France. Après les retraites internationales d’Hugo Lloris et de Raphaël Varane, l’attaquant a été préféré à Antoine Griezmann aux yeux de Didier Deschamps. Malgré sa présence chez les Bleus depuis 2014, le Madrilène (117 sélections et 42 buts) devra se contenter du statut de vice-capitaine. C’est sans doute le sens de l’histoire car le Parisien a pris une dimension encore plus grande depuis le Mondial.

Ce choix a fait mal au moral de Griezmann. L’ancien Barcelonais s’est même posé la question de son avenir en sélection, lui qui est proche des joueurs de sa génération (Lloris, Mandanda, Varane, et Pogba qui est toujours blessé). Une simple idée noire passagère selon le sélectionneur, lequel compte toujours sur son numéro 7 pour mener les Bleus face aux Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars), début de cette campagne d’éliminatoires pour l’Euro 2024.

À lire

Équipe de France : Antoine Griezmann est déçu du choix Kylian Mbappé

Deschamps : «Ce n’est pas donner à Kylian pour enlever à Antoine»

«Ça n’a pas été un casse-tête. J’ai eu une réflexion en amont, des discussions avec Kylian et Antoine. Je suis dans une logique par rapport au groupe, ça va dans le sens du collectif et du fonctionnement mis en place», assure Didier Deschamps à France 3 ce mardi soir. «Kylian remplissait les cases pour l’être à un moment ou à un autre. C’est logique que Kylian le soit et il le veut aussi. Il est prêt, sinon je ne l’aurais pas choisi (rires) » s’amuse-t-il, préférant dégonfler la tension naissante.

La suite après cette publicité

«Kylian rassemble déjà autour de lui. Il ne faut pas le costume soit trop grand, mais il n’y a aucun souci de ce côté-là. Entre tout ce qu’il se passe à l’extérieur, les médias, il a la capacité à gérer ça. Il avait la possibilité, mais ce n’est pas donner à Kylian pour enlever à Antoine. Il a quelque chose aussi et est toujours un joueur très important. Il a eu une période plus difficile mais par ce qu’il fait sur le terrain, son côté fédérateur et moteur, il le restera encore à l’avenir.» Voilà qui devrait mettre un peu de baume au cœur de Griezmann.