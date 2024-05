La déclaration complètement dingue de Joey Barton sur Messi

Réputé pour ses déclarations créant la polémique, Joey Barton n’a pas failli à sa réputation. L’ancien milieu de terrain a évoqué le cas de Lionel Messi. Selon lui, il devrait avoir un astérisque à côté de son nom lors qu’on l’évoque, par rapport au fait qu’il soit «génétiquement modifié». Des propos forts tenus dans son podcast «Common Sense».

«Il y a un gros astérisque sur le nom de Messi pour moi, parce qu’il a pris des stéroïdes et tout ça dès son plus jeune âge», a d’abord lancé l’Anglais, avant de poursuivre. «On lui a administré de l’hormone de croissance et toutes sortes de médicaments pour l’aider à grandir. Autant que je sache, personne d’autre n’a fait ça». Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir, à nouveau.