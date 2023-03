Équipe de France : Didier Deschamps a choisi son capitaine

La suite après cette publicité

Didier Deschamps suit la logique et ce que beaucoup de Français attendaient. Depuis la retraite internationale annoncée de Hugo Lloris, capitaine de l’équipe de France, et de Raphaël Varane, vice-capitaine des Bleus, après l’échec en finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, c’est l’un des sujets bouillants entourant le groupe France : qui héritera du brassard en sélection tricolore ?

Deux candidats clairs se dégageaient alors, entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, deux cadres et leaders des Bleus. « Je vais utiliser ces premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés, avait indiqué le sélectionneur Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse. Kylian fait partie de ces joueurs-là, vous en saurez un peu plus la prochaine fois. S’il a une qualité, c’est quelqu’un qui est très habile dans la communication, donc je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté-là. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n’ai pas décidé. »

Mbappé nouveau capitaine des Bleus

Selon L’Équipe, Didier Deschamps a déjà tranché sur la question et a décidé de confier cette responsabilité à Kylian Mbappé, qui sera donc le nouveau capitaine des Bleus. Véritable star française, l’attaquant du PSG, âgé de 24 ans, aura donc un tout nouveau statut à assumer dès ce premier rassemblement de l’année 2023. Les projecteurs seront encore un peu plus braqués sur le Bondynois, qui ne s’est jamais caché et compte déjà 36 buts en 66 sélections.

Ce rôle de capitaine, Kylian Mbappé ne le découvrira en tout cas pas totalement. À l’instar du match de Ligue 1 contre Rennes, perdu 2-0 par le Paris SG au Parc des Princes dimanche, le champion du monde 2018 a déjà porté le brassard avec le club de la capitale, en l’absence de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. En attendant l’officialisation de cette décision forte, mais loin d’être illogique pour un élément qui affole les défenses adverses autant que les statistiques du monde du football, Mbappé, habile communicant, aura l’occasion de prouver à DD qu’il ne s’est pas trompé.