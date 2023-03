Équipe de France : les annonces de Deschamps sur le futur capitaine, le nouveau gardien n°1 et les choix tactiques

La suite après cette publicité

C’était la rentrée des classes pour Didier Deschamps. Après la finale du Mondial 2022 perdue contre l’Argentine, le sélectionneur de l’équipe de France retrouvait ses Bleus et les médias pour sa première conférence de presse de l’année. Pour rappel, les vice-champions du monde vont débuter leur campagne de qualification pour l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande. Avant ça, les journalistes présents à Clairefontaine avaient énormément de questions à poser à DD. Car depuis la Coupe du Monde, plusieurs changements se sont produits. Et ce lundi, beaucoup de monde voulait savoir si Deschamps avait enfin choisi l’homme qui portera le brassard de capitaine.

Un capitaine toujours pas désigné

« On m’a déjà posé la question sur ce sujet. Je vais utiliser ces premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés. Kylian fait partie de ces joueurs-là, vous en saurez un peu plus la prochaine fois. S’il a une qualité, c’est quelqu’un qui est très habile dans la communication, donc je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté-là. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n’ai pas décidé. » Une réponse qui n’a pas suffi aux journalistes présents puisque DD a été relancé plusieurs fois sur le sujet. « Ça va devenir une torture (rires) ! C’est loin d’être un sujet sensible. J’aurais une décision à prendre, mais avant toute décision, l’échange que j’aurai avec eux nourrit ma réflexion. Les joueurs concernés, il n’y en a pas cinq. Je sais que ce n’est pas anodin d’être capitaine de l’équipe de France après Hugo qui l’a été pendant plus de dix ans. Il y a une responsabilité à avoir, mais c’est quelque chose qui doit se faire naturellement. C’est nouveau donc ça vous intéresse et je vous comprends très bien. Je n’ai pas un timing. j’ai déjà réfléchi et je continuerai à réfléchir. »

Toujours aussi évasif donc lorsqu’il s’agit d’évoquer le futur patron des Bleus, le Bayonnais a, en revanche, été plus clair concernant le successeur d’Hugo Lloris. S’il n’a pas indiqué qui sera gardien numéro 2 et numéro 3, Deschamps a confirmé que le Rossonero Mike Maignan sera bien le portier titulaire de l’équipe de France. « Je vais répondre en partie à vitre question. Le poste de numéro un sera pour Mike Maignan. Il y aura une hiérarchie parce que c’est important qu’elle y soit. Est-ce que ce sera la même en juin ? Ça passe par la discussion avec les trois gardiens. Mike aura la responsabilité d’être le numéro un sur ce rassemblement. » Autre sujet : le schéma tactique. Au Qatar, les Bleus ont changé leur dispositif tactique pour finir dans un 4-3-3 avec Antoine Griezmann au poste de milieu relayeur. Une première pour le Mâconnais qui en avait séduit plus d’un. Avec un secteur offensif très dense et un entrejeu pas si fourni que ça, a-t-on des chances de revoir « Grizou » dans le coeur du jeu ?

La défense à trois, c’est terminé

« C’est une option qui a été bonne, qui peut être réutilisée ou modifiée. Antoine a cette capacité de pouvoir être un milieu offensif, mais d’être aussi intégré au milieu de terrain. Ce sont des ajustements, ça dépend de qui est à ses côtés. On a fait de bonnes choses comme ça. C’est une option intéressante. Antoine a eu l’occasion de rejouer dans cette position-là (avec l’Atleti) ou en tant qu’attaquant, mais ça reste une bonne option pour nous », a expliqué Deschamps. Autre cas : le statut d’Olivier Giroud. Redevenu titulaire chez les Bleus au Qatar suite au forfait de Karim Benzema, le joueur du Milan avait répondu présent (4 buts). Mais à 36 ans, Giroud peut-il encore prétendre à une place dans le onze de départ ? « Quand je l’ai pris pour la Coupe du Monde, l’interrogation avait été levée de ma part. Après, il a été numéro un par rapport aux différents événements. S’il n’y avait pas eu ces événements, je l’avais prévu dans mon groupe. La situation n’a pas changé aujourd’hui. Aujourd’hui, je n’ai plus à me la poser. Il est là comme les 23. Les 23 sont susceptibles de pouvoir débuter. »

Enfin, après avoir réaffirmé qu’il considérait Eduardo Camavinga comme sa deuxième option pour le poste de latéral gauche, Deschamps a été très clair sur une seule chose pendant cette conférence de presse : il ne reviendra pas à la défense à trois. « Pas du tout, je n’aurais pas fait cette liste si j’avais en tête cette option-là. Je l’ai eu un moment pour différentes raisons. Avant de prendre la décision pendant la Coupe du Monde de basculer à quatre. C’est plus rationnel. Il y a pas mal d’inconvénients, notamment pour les joueurs de couloir. C’est une raison qui m’a amené à passer à quatre pour ne pas être trop dépendant de ce que pouvait nous présenter l’adversaire. » Place au terrain.