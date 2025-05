Ligue 2 : jusqu’où ira la terrible descente aux enfers de Clermont ?

Cette saison aura décidément été impitoyable avec certaines grosses écuries de Ligue 2. La descente de Caen a été officialisée il y a bien longtemps et outrageusement médiatisée avec la venue de Kylian Mbappé comme actionnaire principal. Les Normands sont accompagnés par Martigues, et peut-être par Clermont, qui dispute un barrage ô combien risqué face à Boulogne-sur-Mer (match aller mardi 20 mai, retour le dimanche 25 mai). Les Auvergnats n’ont certes pas connu la couverture médiatique que leurs homologues caennais mais disposent du 8e de budget de Ligue 2. C’est tout de même un petit séisme à l’échelle du football national.

Il faut se rappeler que Clermont évoluait encore en Ligue 1 il y a tout juste un an et ce pendant trois saisons, et avait même fini son second exercice dans l’élite à une inattendue 8e place. «Je pense à toutes les personnes du club qui ont travaillé d’arrache-pied durant toutes ces saisons. J’espère que le club va réagir et continuer à avancer. Il y a un centre de formation, un centre de préformation, un centre d’entraînement. Il y a le stade qui va évoluer également. Il y a tous les ingrédients pour que le club puisse repartir très rapidement», disait Pascal Gatien au soir de la relégation en Ligue 2, après 7 ans passés à la tête de l’équipe première.

32 arrivées, 30 départs, 3 entraîneurs

L’entraîneur historique n’a pas vraiment été entendu. Il s’est passé tout l’inverse. Le club est au bord d’une seconde relégation d’affilée après une seconde partie de saison terrible. Il n’y a pas eu la moindre victoire pendant 15 matchs entre le 10 janvier et le 2 mai et sans ce succès ce soir-là contre Annecy, Clermont serait déjà au 3e échelon. Cette chute n’est pourtant pas si surprenante que cela tant l’instabilité règne depuis plusieurs mois. Sur les deux derniers mercatos, l’effectif a connu 32 arrivées pour 30 départs. Jérémie Jacquet a en plus de cela été rappelé de son prêt par le Stade Rennais cet hiver. Difficile de performer dans ces conditions, d’autant que sur le banc, ce n’est pas beaucoup mieux avec trois entraîneurs depuis la fin de l’ère Gatien.

Sébastien Bichard a tenu 10 matchs. Laurent Battles aura lui dirigé 21 rencontres, sans parvenir à redresser le club, au contraire. Depuis, c’est Sébastien Mazeyrat qui a la responsabilité de la fin de saison. Certains supporters ont pris le taureau par les cornes en demandant des comptes au président Ahmet Schaefer à coup de banderoles. «Schaefer, ton porte-monnaie dans le vert, le club aux portes de l’enfer !!!». Le «golden boy» comme l’avait surnommé La Montagne a vite fait oublier ses premières années satisfaisantes. En 4 ans, le club a encaissé 60 M€ pour ses ventes, mais n’a que très modérément réinvesti cet argent, et a accumulé les mauvais choix de recrutement.

La gestion d’Ahmet Schaefer pointée du doigt

Andy Pelmard et Maximiliano Caufriez, achetés respectivement 2 M€ et 3,5 M€ (transfert le plus cher de l’histoire de Clermont) à l’été 2023, n’ont jamais donné satisfaction. Ils sont aujourd’hui prêtés à Las Palmas et au RB Salzbourg. Le départ un peu chaotique au même moment de Philippe Vaugeois, alors responsable du recrutement, se fait sentir. La gestion financière d’Ahmet Schaefer est elle aussi pointée du doigt par Jérôme Champagne, son ancien bras droit jusqu’à l’été 2022. Leur alliance avait pourtant permis à Clermont de monter en Ligue 1, jusqu’au clash et au procès entre les deux hommes.

L’ex-secrétaire général de la FIFA n’y va pas par 4 chemins. «L’argent du club a servi à remplir les poches d’Ahmet Schaefer avec les dividendes et avec les prélèvements mensuels à financer son train de vie personnel et ses acquisitions de parts dans les autres clubs via des prêts de joueurs, des compléments de salaires, mais sans retour réel pour le Clermont Foot.» Avec sa holding Core Sports Capital, il accuse Schaefer d’avoir également récupéré une vingtaine de millions d’euros aux dépens du club auvergnat pour assurer son train de vie et les équipes filiales (l’Austria Lustenau en D2 autrichienne, le FC Biel-Bienne en 3e division suisse, et le Vendsyssel FC 2e division danoise).

Les travaux de rénovation du stade en retard

Clermont devait servir de locomotive à ce projet ambitieux, mais c’est plutôt avec le rôle de vache à lait qu’il pourrait tomber en National pour la première fois depuis 18 ans, et avec un déficit de l’ordre de 7 à 8 M€. La rupture entre les supporters et Ahmet Schaefer est elle déjà consommée. Pour ne rien arranger, les travaux de rénovation du stade Gabriel-Montpied, entamés en 2023, devaient se terminer à la fin 2025. Il faudra finalement attendre le printemps 2026 pour la livraison du chantier et de cette nouvelle tribune, pour une pleine capacité de 17 000 places. Mais avec une possible relégation et un désamour envers la direction, l’affluence ne sera sans doute pas au rendez-vous.