PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Amputé de nombreux joueurs clés, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de Bordeaux grâce à un but de Sarabia. Cela n'a pas été un grand spectacle mais l'essentiel a été fait pour les Parisiens. Au micro de Canal Plus, Presnel Kimpembe a rappelé le principal fait. « On sait que le championnat est très compliqué, très serré. Donc on sait qu’on a besoin d’engranger des points. Lille et Lyon ont gagné donc c’était important de reprendre trois points ce soir et de rentrer avec à la maison. »

Et le défenseur central a évoqué l'obligation de remporter tous les matches qui restent à disputer en championnat. « Ce n’est pas un pacte mais une obligation. On est tous conscients de ce qu’il faut faire. Comme l’a déjà dit le coach, si l’on remporte tous nos matchs, on sera champion. On sait ce qu’il nous reste à faire. Le destin est entre nos mains, voilà. »